Federer schafft‘s erstmals 2004

Nach Chang gelang das Kunststück, in Melbourne und in New York im gleichen Jahr ins Finale einzuziehen, erstmals Roger Federer im Jahr 2004. Bei den Australian Open fertigte der „Maestro“ Marat Safin in drei Sätzen ab, bei den US Open auch in drei, allerdings noch deutlicher: 6:0, 7:6, 6:0.