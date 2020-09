Der Transferpoker zwischen Bayern München und David Alaba geht in die heiße Phase - und wird immer politischer! Immer mehr Interna gelangen an die Öffentlichkeit. Die „Sport Bild“ schrieb, dass der Rekordmeister seinem Abwehrchef bislang nur ein maximales Jahresgehalt in Höhe von 17 Millionen Euro (elf Millionen Grundgehalt plus sechs Millionen Prämien) geboten hat. Und vor allem wollen Alaba und sein Management laut dem Bericht um eine sofortige Freigabe bitten, sollten die Verhandlungen scheitern.