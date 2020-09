Überraschend kam gestern diese Entscheidung: Ab Montag, dem ersten Tag des neuen Schuljahres in Kärnten, gilt Maskenpflicht in den heimischen Bildungsinstitutionen. Sowohl Schüler als auch Lehrer müssen Masken im Schulgebäude tragen - obwohl die Corona-Ampel in allen Kärntner Bezirken auf Grün steht.