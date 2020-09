Dabei begannen die Giganten in Spiel eins gut, gingen beim 19:31 mit einem Touchdown von Florian Bierbaumer sogar in Führung. „Unsere Laufspiele haben nicht funktioniert, da waren wir leider einfach nicht gut genug und haben zu wenig Konstanz gezeigt“, hat der 21-Jährige die Niederlage zum Auftakt aber schon abgehakt. Er und seine Teamkollegen spüren ob der Ausgangssituation natürlich den Druck. Nervös lassen sie sich davon aber nicht machen. „Dagegen gibt’s sowieso keine Medizin. Wir müssen am Feld alles rausholen und unsere beste Leistung zeigen. Wir können mehr als das, was wir in Spiel eins gezeigt haben.“