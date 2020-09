So vermehrt man sein Gemüse

Spezialisiert ist die Oststeirerin auf das Vermehren von alten Arche-Noah-Sorten, dazu hält sie sogar Kurse ab. Sie rät: „Wenn jemandem etwas schmeckt, eine gute Paradeis zum Beispiel oder etwas aus Nachbars Garten, dann selbst vermehren. Das geht bei alten Sorten sehr gut.“ Am Beispiel der Tomate: Eine reife nehmen, die Samenkörner mit Messer oder Löffel herausschälen, auf ein Stück Küchenrolle schmieren, trocknen lassen und am besten in einem beschrifteten Kuvert bis zum Frühling aufheben. „Anfang April legt man dann je ein Samenkorn in einen Topf mit Erde in einen warmen Raum. Das keimt recht schnell“, empfiehlt Angelika Ertl. Aber Achtung: „Danach kühl halten! Die Pflanzen wachsen am besten auf sonnigen Platzerl, die nicht mehr als 17 Grad haben.“