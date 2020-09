Zwei Siege von Verena Preiner

Verena Preiner bildete in Linz dabei den Auftakt und den Abschluss. Nach der feierlichen Eröffnung der neuen Anlage mit viel Prominenz aus Politik und Sport gewann die 25-Jährige zunächst den Hürdensprint in 13,71 vor Karin Strametz (13,77) - und am Ende der Veranstaltung führte sie die oberösterreichische 4x100-m-Staffel mit Julia Schwarzinger, Susi Walli und Johanna Plank als Schlussläuferin in 45,65 zu einem neuen oberösterreichischen Landesrekord, der zugleich ÖLV-Jahresbestzeit ist.