Die Migranten waren am 4. August von dem dänischen Tanker „Maersk Etienne“ aufgenommen worden und saßen seitdem fest. Die Menschen seien psychisch und physisch in einem sehr schlechten Zustand und könnten nicht länger auf See bleiben, hieß es von der Hilfsorganisation. Sie bräuchten dringend Behandlung und müssten daher an Land gebracht werden.