„Mein Ziel ist es, dass die Märkte in gewohnter Form abgehalten werden, bei gleichzeitiger größtmöglichlicher Sicherheit“, meinte VP-Marktreferent Bernhard Baier in der gestrigen „Krone“, nachdem ihn die Freiheitlichen in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. September bekanntlich dazu auffordern wollen, ein coronataugliches Konzept für die Durchführung der Christkindlmärkte auf den Tisch zu legen.