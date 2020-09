Wenn jemand lebensmüde Äußerungen macht, sollten die Alarmglocken läuten. Manche Äußerungen in diese Richtung sind nämlich ein Hilferuf. Als Freund sollte man nachfragen und sich auf jeden Fall weiter hineinvertiefen, was die Person damit genau meint und warum sie so fühlt. Bei Bedarf sollte professionelle Hilfe involviert werden.