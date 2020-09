Aller Anfang ist schwer, sagt ein altes Sprichwort. Damit sich jüngere Schüler in der HLW in Pinkafeld schneller im neuen Bildungsalltag zurechtfinden, hat die Einrichtung das sogenannte Buddy-Konzept ins Leben gerufen. „Aufeinander achten, füreinander da sein, miteinander lernen“, lautet das Konzept. „Unsere Buddies sind freiwillige Schüler der dritten Jahrgänge, welche ihre Kameraden aus den ersten Klassen ein Jahr lang begleiten werden“, schildert Lehrerin Nina Huber die Details. Das Ziel sei, dass sich die Jugendlichen von Anfang an als Teil der „Schulfamilie“ fühlen können.