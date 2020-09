„Krone“: Was halten Sie vom Ampel-System der Regierung?

Lamprecht: Da sehe ich mehrere Probleme. In dem einen Bezirk braucht man eine Maske, im anderen nicht. Das ist schwer umzusetzen, das hat in der Vergangenheit nicht einmal bei den Bundesländern funktioniert. Ich finde, es braucht eine einheitliche Lösung. Außerdem würde ich das ganze Land gelb färben und nur ein paar grüne Flecken lassen. Durch das Grün glaubt man, alles ist in Ordnung, auch wenn das Ausbreitungsrisiko eigentlich groß ist. Außerdem gehört das Mobilitätsverhalten der Menschen miteinbezogen. Gerade in Ballungsräumen gibt es viele Pendler.