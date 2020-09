Der Zahn der Zeit nagt an der Pfarrkirche in Müllendorf. Die Alarmglocken schrillten, als im Sommer desolate Teile von der Turmspitze zu Boden stürzten. Aus Sicherheitsgründen musste das Gotteshaus gesperrt werden. Schon bald könnte der Zugang wieder erlaubt sein. Am Montag finden notwendige Reparaturen statt.