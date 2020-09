Krems, 11.9. 2020, 7.52 Uhr: Wölbitsch steigt auf der Beifahrerseite in einen schwarzen BMW ein. Die Fahrt beginnt. Die FPÖ ist ihm auf der Spur. Wien, 11.9. 2020, 8.48 Uhr: Wölbitsch steigt vor dem Rathaus aus und zieht sein Sakko an. „Lässt er sich etwa jeden Tag von seinem Chauffeur mit dem Dienst-BMW von Krems nach Wien chauffieren?“, fragt Hobby-Detektiv Abgeordneter Kohlbauer und verlangt Aufklärung. Er vermutet, dass Wölbitsch beim Marillenbauernhof in Krems wohnt.