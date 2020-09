987 Covid-Infizierte

Luger und Raml zogen am Freitag auch Bilanz über „Sechs Monate Corona-Pandemie“ in Linz. Insgesamt gab es (mit 10. September) 987 bestätigte Covid-19-Infizierte, von denen 17 starben, aber 924 wieder genasen. Aktueller Stand der Erkrankten: 51 (Freitag, 17 Uhr). Die Auswirkungen auf Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Stadtfinanzen, etc. sind drastisch, aber auch die Gegenmaßnahmen kräftig.