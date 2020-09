„Entspannter als im Supermarkt“

„Wir kriegen nicht einmal unsere 4300 Abonnenten ins Stadion, dabei ist bei uns die Lage entspannter als in jedem Supermarkt“, knurrt Tebbich, „wenn das so weiter geht, machen wir in dieser Saison im Ticketing ein siebenstelliges Minus! Die Planungssicherheit ist weg - ich frage mich, wofür das Ampelsystem installiert wurde.“