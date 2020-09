Ein neuer Rohbericht des Rechnungshofs zur Grundversorgung von Flüchtlingen zeigt enorme Fehler im System auf. So sind Leistungen geflossen, während die Personen gar nicht in Österreich waren. Kritik am zuständigen Fonds Soziales Wien gibt Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an das Innenministerium weiter.