Bittere Erinnerungen an Mr. Wang werden wach

Das Aus wäre für die krisengeschüttelte Region der nächste Tiefschlag. Die Lifte standen bereits in den beiden vergangenen Wintern still. Binnen weniger Jahre schlitterten die Bergbahnen zweimal in die Insolvenz. In den vergangenen Jahren war die Skischaukel im Besitz der J&Y Holding Group Ltd.. Mehrheitseigentümer Zhong Hui Wang kündigte zwar stets Investitionen an, ließ das Skigebiet aber verfallen.