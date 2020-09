„Erst wenn diese Beschwerde abgewiesen ist, können wir endlich anfangen“, sagt Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Im September hätten nach langem Hin und Her die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz am Dürrnberg starten sollen. Der Naturschutzbund hat gegen die Pläne beim Verwaltungsgerichtshof Beschwerde eingelegt. Am Landesverwaltungsgericht ist man rechtlich bereits gescheitert.