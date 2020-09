Neuer Look bei Ferrari! Die Scuderia erstrahlte am Freitag bei den Trainings in Mugello - wegen des Jubiläum des 1000. Starts in der Formel 1- ungewohnt dunkel. Bordeauxrot ist jetzt Trumpf. Autos wie auch Rennanzüge werden von der neuen Farbe geziert. Ob‘s im Kampf gegen die Krise hilft? Nach den beiden Freitagstrainings deutet wenig darauf. Schon mehr, dass es am Sonntag das nächste Debakel setzt.