„Situation hat sich verbessert“

Dabei war die Entwicklung in der Murmetropole zuletzt eine positive - zwar stieg die Zahl der Neuinfizierten am Donnerstag wieder auf 20 an, davor erreichte man aber mit fünf und sechs Neuerkrankten (siehe Grafik) mitunter den Tiefstwert der letzten Wochen. „Die Situation hat sich maßgeblich verbessert. Damit die negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit aber so gering wie möglich bleiben, sind wir aufgerufen uns solidarisch zu verhalten und alle Hygienebestimmungen einzuhalten“, appelliert Nagl und vermeidet abermals kritische Worte in Richtung Wien.