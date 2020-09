Wie am Donnerstag die ÖVP haben am Freitag auch die NEOS ihren offiziellen Wahlkampfauftakt Corona-bedingt lediglich für Online-Publikum über die Bühne gebracht. Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr bot sich dabei nicht nur als „unbequemer Koalitionspartner“ an, er forderte auch eine eigene Landeshymne. Scharfe Kritik gab es dabei auch für die ÖVP, „die die FPÖ kopiert“.