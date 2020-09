Mit Vorliegen der aktuellen Ergebnisse sind es derzeit damit insgesamt 25 Personen, die in diesem Zusammenhang positiv getestet wurden, einige wenige Ergebnisse sind noch ausständig. „Nachdem die Testergebnisse am Mittwochabend vorlagen, haben wir die betroffenen Personen noch in der Nacht kontaktiert und sie über das Ergebnis sowie die weiteren Maßnahmen informiert: Für sie gilt nun eine zehntägige Quarantäne“, sagt Bezirkshauptmann Hotelmitarbeiter vorerst nicht betroffen

Der Behördenleiter betont, dass Testungen der Mitarbeiter des Hotels, die im für den Verband reservierten Bereich abseits von anderen Gästen gearbeitet haben, zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Corona-Erkrankungen ergaben. Sämtliche Mitarbeiter werden im Rahmen des präventiven Tourismuskonzech in den kommenden Tagen vorsorglich weiterhin getestet. Bereits bisher wurden sie wöchentlich getestet - bislang verliefen alle Testergebnisse negativ.