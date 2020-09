Der mehrfach vorbestrafte Mann soll versucht haben, der Frau einen Kopfstoß zu versetzen. „Ich wurde an der Lippe verletzt“, erklärte die Frau nun in Abwesenheit des Angeklagten vor Gericht. Viel schlimmer aber: Aufgrund des Vorfalles leidet sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung und denkt an einen Jobwechsel nach. Die Richterin fällte ein Unzuständigkeitsurteil. Schon bald wird der „Corona-Leugner“ vor einem Schöffensenat sitzen.