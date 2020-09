Für Unruhe sorgen die seit Ende August geltenden neuen Fahrpläne für Regionallinien im Bezirk Baden. Denn seit Schulbeginn zeigt sich, dass die festgelegten Abfahrtszeiten nicht immer mit den Stundenplänen harmonieren. „Konkret passen in etlichen Fällen die Fahrpläne der Busse nicht mit Beginn und Ende des Unterrichts zusammen“, sagt Andreas Babler, Stadtchef von Traiskirchen. Klagen über Einsparungen bei den Schulbustakten seien von den Ortsvorstehern aus Möllersdorf, Tribuswinkel und Oeynhausen gekommen, so Babler weiter: „Sie fordern die Wiederaufnahme der aufgelassenen Kurse. In Baden weiß Bürgermeister Stefan Szirucsek von Problemen bei den Busverbindungen von der Kurstadt zum Don-Bosco-Gymnasium nach Unterwaltersdorf.