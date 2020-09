Der Sommer ging für uns alle wohl viel zu schnell vorbei. Corona-bedingt starteten die Freibäder heuer ja später in die Saison als sonst – dafür haben viele jetzt auch länger geöffnet. In Neulengbach wäre morgen Badeschluss gewesen, das Wetter macht eine Fortführung bis 27. September möglich. Das Weinlandbad in Mistelbach verlängert immerhin bis zum Sonntag in einer Woche. Bis Donnerstag darf auch im Laxenburger Badeteich geplanscht werden, weil aber kein Wochenkartenverkauf mehr stattfindet, dürfen nur noch Besitzer von Saisonkarten rein. Tipp an alle Wasserratten und Badenixen: Ein Blick auf die Homepages der jeweiligen Betreiber vor Ort lohnt sich in jedem Fall!