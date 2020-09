Der neue Barcelona-Trainer Ronald Koeman hat sich am Freitag erstmals seit dem Ende des Wechseltheaters um Lionel Messi öffentlich geäußert und dabei den sechsfachen Weltfußballer in höchsten Tönen gelobt. „Es ist fantastisch, dass er in dieser Saison bei uns ist, jeder ist glücklich darüber“, sagte Koeman im Medienkanal des Klubs.