Bad im Freien bevorzugt

Denn während 74% der Befragten zwar Vertrauen in die Hygiene der Badebetriebe setzten, waren mehr als zwei Drittel den anderen Gästen gegenüber misstrauisch eingestellt. „Viele waren besorgt, dass sich die anderen nicht an die Corona-Vorschriften halten“, erklärt IMAD-GF Barbara Traweger-Ravanelli. Die Hälfte gab an, aus Angst vor einer Ansteckung seltener ins Bad gekommen zu sein.