Die Äste biegen sich unter der Last der Früchte: Die Obstbauern in Kärnten dürfen sich heuer über eine besonders gute Ernte freuen. Vor allem Äpfel gibt es in vielen Regionen in rauen Mengen. Das spiegelt sich auch vor den Obstpressen wider, wo schon viele Schlange stehen, obwohl die Saison gerade erst begonnen hat.