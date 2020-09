Maskenpflicht bei Grün, Bundesländersache Gelb

Statt zu jeder Farbe Maßnahmen zu empfehlen, gibt es nun einen allgemeinen Maßnahmenbereich, der nur mehr die Farben Grün und Gelb enthält. Bei Grün gilt nun Maskenpflicht in allen Kundenbereichen von Betriebsstätten, in der Gastronomie und in Schulen außerhalb der Klasse. Bei Gelb dürfen die Bundesländer von sich aus Maßnahmen verschärfen. Was bei Orange oder gar Rot gilt, schien am Freitagnachmittag nicht auf der Website auf.