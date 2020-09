Ob am Arneitz-Areal, in Faak am See oder in Velden - die Biker mit den Harleys sind auf Abstand bedacht. Polizeisprecher Rainer Dionisio: „Bei Routinekontrollen achten die Streifen natürlich darauf. Maskenpflicht im Freien herrscht aber nur in Velden zwischen 20 und zwei Uhr. Da könnten wir einschreiten, ansonsten muss man im Freien ja keinen Schutz tragen.“