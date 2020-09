Doves - The Universal Want

Genau zehn Jahre ist es mittlerweile her, als bei den Doves der Ofen aus war. Die kultige Indie-Rock-Band aus Manchester war völlig ausgebrannt. Körperlich und künstlerisch, was man nicht zuletzt an etwas schalen Gigs und dem für die hohen Bandverhältnisse eher mediokren Album „Kingdom Of Rust“ (2009) erkannte. Dass die auf unbestimmt definierte Pause fast eine Dekade dauerte war aber trotzdem zu keiner abzusehen. Nach ein paar Gigs stößt das Trio mit dem großen Comebackwerk „The Universal Want“ klanglich und atmosphärisch perfekt in die Corona-Krise. Dass dieses Werk so rund und zu jeder Zeit nachvollziehbar klingt ist eine mittlere Sensation, nicht vielen Bands gelingt nach langer Pause so eine Rückkehr. Schon der Opener „Carousels“ begeistert mit leichten Afrobeat-Rhythmen und prägnantem Drumming. Mit „Cathedrals Of The Mind“ oder „Cycle Of Hurt“ kommt man dem großen David Bowie sehr nahe, auch Radiohead und die Smiths blitzen immer hervor. Schade, dass diese Perle auf einem Majorlabel vergeudet wird. 8,5/10 Kronen