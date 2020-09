Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Freitagvormittag bei einem Unfall im Burgenland erlitten. Die Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug in Winden am See plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten, dort kollidierte der Pkw mit einem Traktor. Der Fahrer des Landwirtschaftsfahrzeugs hatte noch vergeblich versucht, dem Auto auszuweichen.