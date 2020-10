Sport-BHs haben einen entscheidenden Vorteil: Sie sind unglaublich komfortabel. Die Modelle sind nämlich so konzipiert, dass Sie die Brüste vor allem bei schnellen Bewegungen gut halten. Dadurch wackelt und rutscht nichts, auch wenn man mal dem Bus nachlaufen muss. Ein weiterer Vorteil: Sport-BHs bestehen meist aus atmungsaktiven Materialien. Der BH kann Schweiß also besser absorbieren, was den Tragekomfort deutlich erhöht. Auch das Risiko für Brustschmerzen und Haltungsschäden wird reduziert, da ein Sport-BH meist auch gut stützt und das Bindegewebe entlastet.