Ein Konjunkturprogramm in Niederösterreich soll die Auswirkungen der Corona-Krise abfedern. 229 Millionen Euro für die kommenden zwei Jahre umfasst es und 450 Millionen Euro an Investitionen sollen dadurch ausgelöst werden, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag.