Eine Massenschlägerei an der Lokalmeile am Rudolfskai in der Stadt Salzburg vom 3. November 2019, bei der Polizisten von Nachtschwärmern mit Gegenständen beworfen worden waren, hat zu Strafverfahren wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung geführt. Drei Jugendliche bzw. junge Erwachsene wurden bereits verurteilt, drei weitere standen am Freitag in Salzburg vor Gericht.