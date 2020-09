Ubisoft hat den Nachfolger zu seinem 2016 erschienenen Funsport-Spiel „Steep“ angekündigt - und treibt es diesmal noch bunter als damals im Alpinsportsimulator. In „Riders Republic“ erforschen die Spieler wieder einen weitläufigen Open-World-Spielplatz, diesmal in US-Nationalpark- statt Alpenkulisse und mit noch mehr Sportgeräten, konkret Mountainbikes. Im Trailer stellen die Entwickler ihr Spiel näher vor, erscheinen soll es am 25. Februar 2021 für den PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.