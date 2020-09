Für die zuletzt bekannt gewordenen Risse auf der Leisacher Kofelalm in Osttirol war etwa ein bis dato in Österreich noch nicht nachgewiesenes Individuum aus der italienischen Population verantwortlich. Zudem lag das Ergebnis jener Proben vor, die bei einem Schafsriss am 19. August im Gemeindegebiet von Wattenberg genommen worden waren. Dabei handelte es sich laut Land um einen männlichen Wolf aus der mitteleuropäischen Tieflandpopulation.