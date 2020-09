Morgen startet Ihre eigene Kochshow, Sie tanzen bei „Dancing Stars“, sind eine erfolgreiche Designerin. Ist Ihnen Ihr Erfolg manchmal ein bisschen unheimlich?

Ich finde ja gar nicht, dass ich so erfolgreich bin. Ich mache viele Dinge, weil ich einen Spaß dran habe. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Glück und viel harter Arbeit. Und alles, was an der Oberfläche nach Glamour und Erfolg aussieht, ist im Hintergrund viel Blut, Schweiß und manchmal auch Tränen. Ich freue mich, wenn ich andere Menschen inspirieren kann, denn das ist es, was am Ende zählt.