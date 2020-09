Angesichts immer weiter steigender Corona-Infektionszahlen verhängt Israel erneut strikte Ausgangsbeschränkungen. Wie das Corona-Kabinett am Donnerstagabend beschloss, herrschen mit Beginn des jüdischen Neujahrsfests 14 Tage lang landesweite Ausgangssperren - dem muss nur noch die Regierung in ihrer Sitzung am Sonntag zustimmen. Israel wäre damit weltweit das erste Land, das aufgrund der Corona-Krise zum zweiten Mal einen Lockdown verhängt.