Ihr Frauchen ist die Schwedin Anna-Malin Klemner Hagen. Mit ihrem Mann Mark, einem Neuseeländer, und dem Letten Eddie schupft sie auf engstem Raum das kleine Restaurant. Die Tische im Innenbereich sind zurechtgeschnittene Türen eines aufgelassenen Hotels. Da sitzen an drei aufeinander folgenden Abenden stets dieselben Gäste aus den umliegenden Herbergen. Wer nicht rechtzeitig reserviert oder wartet, bekommt auf der Terrasse ein Katzentischerl dazugestellt. „Wir sind den Boutique Hotels im Ort sehr dankbar. Deswegen haben wir so einen Zustrom. Es haben schon Mitglieder der US-Bands Maroon 5 oder Phantom Planet bei uns gegessen“, sagt Anna bescheiden. Der britische Leinwand-Charmeur Hugh Grant verirrte sich ebenfalls einmal in die Mischung aus Bar, Vineria und Café. Seitdem scherzt Anna mit anspruchsvollen Gästen: „If it’s good enough für Hugh, it’s good enough for you.“