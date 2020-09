Am 17. September findet Ihr Klimagipfel, der Austrian World Summit, in Wien statt. Was können wir dort erwarten?

„Ich werde die Staats- und Regierungschefs der Welt, die auf unserem Austrian World Summit zusammenkommen, bitten, dafür zu sorgen, dass sie in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit investieren. Kalifornien investiert seit Jahren in die Zukunft, und aus diesem Grund erhalten wir 50% des Risikokapitals für grüne Technologien in den Vereinigten Staaten, obwohl wir nur 12% der Bevölkerung sind. Aus diesem Grund sind wir die Heimat von Apple und Tesla. In die Zukunft zu investieren ist der einzige Weg, den wir gehen können. Ich möchte, dass jedes Land, das unsere Konferenz sieht, versteht, dass es beim Wiederaufbau die Entscheidung treffen sollte, besser wiederaufzubauen, anstatt nur den Status quo wiederherzustellen.“