Ohne Ausweg aus der Krise „bleibt Europa krank“

Luxemburgs Außenminister sieht nun vor allem Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Pflicht. „Es ist an der Zeit, dass die Kommissionschefin alle Hebel in Bewegung setzt, um auch jene zwei Drittel der EU-Länder, die immer noch so tun, als gingen sie die Flüchtlinge an Europas Haustür nichts an, dazu zu bringen, sich solidarisch zu zeigen“, forderte Asselborn. Europa bleibe „krank, solange es aus der Flüchtlingskrise keinen Ausweg gefunden hat“.