Ein ganz interessantes Duell wird heute um 19.30 Uhr in Wiener Neustadt angepfiffen. Die Hausherren treffen dabei auf Tabellenschlusslicht Draßburg. Die Burgenländer agierten in den letzten beiden Spielen extrem unglücklich. Im Duell mit den Niederösterreichern will die Lederer-Elf sich endlich für die guten Leistungen belohnen. Bei uns gibt es dieses Spiel ab 19.25 Uhr live auf krone.tv oder im Livestream (siehe unten)!