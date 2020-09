Feierlichkeiten starten am 8. Oktober

Trotz der Corona-Beschränkungen gehen die Feierlichkeiten unter dem Motto „CARINTHIja 2020“ am 8. Oktober nach der Festsitzung im Landtag mit dem Konzert am Neuen Platz los. „Kärnten hat sich das verdient. Bis zum Landesfeiertag am Samstag soll alles festlich geschmückt sein.“