Ziel war laut RTR Versorgung am Land

„Der Auktionserlös (weder hoch noch niedrig) war zu keinem Zeitpunkt in Ziel des Vergabeverfahrens“, heißt es in den Presseunterlagen. Ziel sei es gewesen, möglichst viele der 2100 unterversorgten Katastralgemeinden mit Breitband zu versorgen. Die Auktion würde auch einen positiven Effekt auf den Glasfaserausbau haben. „5G zieht das Glas ins Land“, so Steinmaurer.