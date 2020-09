Bei den von Donnerstagabend bis Freitagvormittag 53 Neuinfizierten in Tirol handelt es sich bei rund der Hälfte um Mitglieder eines derzeit im Ötztal aufhältigen, deutschen Sportverbandes. Dahin gehend lagen 21 positive Testergebnisse vor, teilte das Land mit. Bereits am Donnerstag hatte es in diesem Zusammenhang vier positive Ergebnisse gegeben.