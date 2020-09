Seit mehr als einer Woche wird Berlusconi in der Mailänder Klinik San Raffaele behandelt. „Die Virenlast von Covid-19 war bei Berlusconis Abstrich so hoch, dass sie ihn im März, oder April sicherlich getötet hätte. Berlusconi weiß das“, sagte Zangrillo am Donnerstagabend in der Fernsehsendung „Piazzapulita“ im TV-Sender „La 7“.