Statement von Bürgermeister Nagl

"Die Situation der Neuinfektion hat sich in dieser Woche in Graz maßgeblich verbessert und wir können einen Großteil der Infektionswege nachvollziehen. Wir müssen wachsam und vorsichtig bleiben. Damit die negativen Auswirkungen auf unser Sozialleben, Wirtschaftsleben und vor allem auf unsere Gesundheit so gering wie möglich bleiben, sind wir aufgerufen uns solidarisch zu verhalten und alle Hygienebestimmungen einzuhalten. Die Ampel ist für keinen der Bezirke eine Strafe, sondern ein klarer Auftrag für unsere Gemeinschaft weiterhin umsichtig zu agieren.