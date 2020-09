„Toll, dass die Spiele zustande gekommen sind, da ist Derby-Charakter garantiert“, erklärt der 49-jährige Deutsche. Der einen München-Nachfolger erst installieren will. Soll bis zum geplanten DEL-Start am 13. November passieren. „Ich hab ein gutes Gefühl, dass es da los geht. Deutschland soll sich ein Beispiel an Österreich nehmen“, meint Winkler. Für wen in den Tests sein Herz schlägt? „Für die Bullen!“ Ein Sieger steht also schon fest . . .