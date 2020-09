Maske kehrt in den Handel und die Schulen zurück

Die Maßnahmen gelten ab Montag, 0 Uhr, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) werde bis dahin eine entsprechende Verordnung vorlegen, so Kurz. Dann muss man in Österreich wie im Frühling die Maske wieder in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens tragen - etwa in allen Geschäften, in Dienstleistungsbereichen mit Kundenkontakt sowie im Parteienverkehr bei Behörden. In der Gastronomie wird die Maskenpflicht für das Personal gelten, Konsumation ist in geschlossenen Räumen nur noch am Sitzplatz möglich. Der Barbereich bleibt also tabu.